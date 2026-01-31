Militares regresan al país tras misión en RD del Congo

El Ministerio de la Defensa confirmó este sábado 31 de enero de 2026 el regreso de un contingente de militares del Ejército de Guatemala que se encontraba desplegado en la República Democrática del Congo, como parte una misión de fuerzas especiales MONUSCO.
La entidad precisó que los soldados llegaron a la rampa de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde se celebró un acto de recepción presidido por el señor General de División José Giovani Martínez Milián, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
El Ejército de Guatemala precisó que este fue "el XXIV contingente de fuerzas especiales MONUSCO del Ejército de Guatemala, quienes se encontraban desplegados en la República Democrática del Congo".