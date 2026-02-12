 Senado mexicano ratifica a embajadoras en Guatemala y Belice
Nacionales

Senado mexicano ratifica nombramiento de embajadoras en Guatemala y Belice

Luz Elena Baños regresa a encabezar la sede diplomática mexicana en Guatemala.

Imagen de archivo de Luz Elena Baños, EFE/ Lenin Nolly
Imagen de archivo de Luz Elena Baños / FOTO: EFE/ Lenin Nolly

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que el Senado mexicano ratificó por unanimidad los nombramientos de las embajadoras asignadas a Guatemala, Luz Elena Baños, y Belice, Ana Luisa Vallejo, ambas respaldadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Con la ratificación del Senado de la República, estas designaciones fortalecen la política exterior feminista de México y la cooperación con la región de Centroamérica", escribió la cuenta de X de la dependencia.

Por su lado, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente publicó un video en el que presentó a las dos representantes diplomáticas para destacar su trayectoria en el servicio exterior mexicano.

"(Luz Elena Baños) hace poco era la representante permanente de México en la OEA (Organización de los Estados Americanos), donde tuvo un papel muy destacado. Ya había estado ella en Guatemala como jefa de cancillería hace unos años, así que regresa a encabezar la sede diplomática", subrayó el funcionario.

Sobre Vallejo, quien representará a México en Belice, comentó que "hace poco" fue la cónsul general del país en San Francisco (California) y que cuenta con una larga carrera diplomática, al también haber sido la jefa de cancillería en Bolivia.

"Para la cancillería es un gusto que ahora asuman, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, esta nueva responsabilidad, conocen muy bien el ámbito de las tareas diplomáticas de nuestro país, sobre todo en la región, nuestra frontera sur, que es muy importante", rescató.

En cuanto a esta relación con los países de la frontera sur, De la Fuente trajo a la mesa el convenio firmado por el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo y el primer ministro de Bélice, Johnny Briceño, con la titular del Ejecutivo en Calakmul, que "dio lugar al gran corredor biocultural" de la Selva Maya, la segunda zona protegida del continente americano, después del Amazonas.

"Son dos países estratégicos para México", enfatizó el canciller tras resaltar la colaboración con ambas naciones.

Países prioritarios

En el marco de esta designación, Baños reconoció la decisión del Gobierno de México de postular a dos mujeres como embajadoras en "países prioritarios" como lo son Guatemala y Belice.

"Reitero mi lealtad a México y mi profundo compromiso en construir una política exterior centrada en las personas, en su dignidad y bienestar", sostuvo.

El mandato de Sheinbaum ha mantenido una relación cordial con ambos países, incluso expresó su apoyo a Guatemala tras haber declarado estado de sitio el mes de enero por la oleada de violencia que vive dicho territorio.

