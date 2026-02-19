 Dos reclusas en Quetzaltenango son consignadas por posesión de celulares
Nacionales

Dos reclusas en Quetzaltenango son consignadas por posesión de celulares

Los aparatos podrían haber sido utilizados para el cobro de extorsiones desde la cárcel.

Las reclusas fueron puestas a disposición de las autoridades para esclarecer su situación legal., PNC
Las reclusas fueron puestas a disposición de las autoridades para esclarecer su situación legal. / FOTO: PNC

Dos mujeres privadas de libertad fueron sorprendidas en posesión de teléfonos celulares durante un operativo realizado en el Centro Preventivo para Mujeres de la zona 1 de Quetzaltenango, por investigadores de la Policía Nacional Civil como parte del seguimiento a denuncias relacionadas a casos de extorsión.

Las reclusas son Janneth Del Rosillo Rivera Leiva, de 37 años, y Marleni Guadalupe Ayala Ortiz. Ambas fueron sorprendidas en flagrancia con tres celulares de distintas marcas, por lo que fueron consignadas.

Los dispositivos serán analizados para determinar su vinculación a casos de extorsiones.

