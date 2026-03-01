 Carreras clandestinas: Emiten más de 50 multas a motoristas
Nacionales

Carreras clandestinas: Emiten más de 50 multas a motoristas

El Departamento de Tránsito de la PNC también reportó el decomiso de una motocicleta en las acciones para evitar carreras clandestinas.

Los operativos también buscan evitar acciones de violencia contra la población., PNC de Guatemala.
Los operativos también buscan evitar acciones de violencia contra la población. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó operativos de prevención para evitar carreras clandestinas en las entradas principales de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez. En ese sentido, las autoridades confirmaron la imposición de más de 50 multas y hasta el decomiso de una motocicleta.

La entidad policial explicó que las acciones se enfocan en evitar competencias ilegales en las carreteras y otras vías de comunicación de la red vial del país. El Departamento de Tránsito indicó que las carreras clandestinas ponen en riesgo la vida de quienes participan en ellas y de otros peatones y automovilistas.

Durante este domingo, las autoridades indicaron que impusieron las sanciones antes descritas por diversos delitos y, además, se han identificado 250 ciudadanos y se han solicitado 185 solvencias.

En el marco de estas acciones, los uniformados decomisaron una motocicleta, porque el vehículo de dos ruedas carecía de la documentación necesaria para circular en la vía pública.

Acompañamiento a los operativos

La PNC agregó que los operativos ejecutados fueron con el acompañamiento de la Policía Municipal de Tránsito, de la localidad, La Dirección de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y miembros del Departamento de Tránsito de la PNC.

La PNC agregó que implementa puestos de registro en otros departamentos del país y en áreas urbanas como Baja Verapaz y El Progreso. "La PNC está brindando seguridad ciudadana con presencia es constante, para garantizar un entorno seguro en rutas principales y otros sectores", informaron.

