Conductora escapa ilesa tras disparos en zona 12

Un hecho de violencia se registró en horas de la mañana de este miércoles, 11 de marzo, en la calzada Atanasio Tzul y 8ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Aparentemente, se trató de un intento de asalto del que fue víctima la conductora de un vehículo.
En un momento en el que los ciudadanos llevaban a cabo sus labores cotidianas, de repente la jornada se vio interrumpida por una serie de detonaciones de proyectiles de arma de fuego que se dio en este punto de alta movilidad.
Se trató de un ataque armado que individuos desconocidos perpetraron contra un automóvil que circulaba por el sector. El mismo era conducido por una mujer que reaccionó continuando la marcha y buscando un punto para resguardarse.
"Los delincuentes interceptaron el automotor con la intención de cometer un robo, realizando múltiples disparos al verse frustrados", explicaron los Bomberos Municipales, que atendieron la emergencia.
Logró ponerse a salvo
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que el ataque contra la automovilista aparentemente está relacionado con el robo de un aparato celular. Asimismo, el funcionario confirmó que la víctima logró ponerse a salvo.
"Le dispararon y ella avanzó hasta gasolinera como a unos 150 metros, logrando entrar a un comercio y se ha confirmado que está ilesa", indicó.
Los bomberos se presentaron al lugar y le brindaron asistencia prehospitalaria a la afectada, quien únicamente presentaba crisis nerviosa y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
En seguimiento a este hecho, se indicó que podría ser necesario un cierre parcial en el tramo, por lo que se pidió a los usuarios estar atento de las instrucciones q ue puedan dar los agentes de tránsito.