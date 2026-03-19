Sindicato del TSE agradece labor de magistrados salientes

El Sindicato de Trabajadores Acciones y Revolución Tribunal Supremo Electoral (StarTSE) instaló este jueves 19 de marzo una serie de mantas en la sede de la institución, ubicada en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, con mensajes dirigidos a los magistrados salientes en los que les agradecen por el trabajo realizado.
Mensajes a los magistrados
Las mantas colocadas por los sindicalistas contenían una serie de mensajes, estos son algunos:
"Magistrado presidente, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños: Que el presente mensaje de respeto, admiración y profundo agradecimiento transite a los más profundo de su alma, porque su paso por el TSE fue de un alto valor para la institución y para los trabajadores que hoy unidos, bendecimos su camino".
"Gratitud infinita a los magistrados: Gabriel Aguilera, Blanca Alfaro y Mynor Franco, por haber defendido la Democracia en nuestro país y porque además como personas han dejado una huella imborrable en la institución y en los trabajadores que los recordaremos con profundo respeto y admiración".
"Magistrada Vocal III, Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra: Su fe inquebrantable en Dios y la fortaleza de su espíritu serán siempre un ejemplo a seguir por todo el trabajador consciente que ama el TSE. Gracias por toda la labor desarrollada y velar en todo momento por el trabajador y las causas justas. La recordaremos siempre, pues su nombre ha quedado escrito en las páginas gloriosas de la historia de esta institución".