Controlan conato de incendio en palangana de picop en zona 7

Vecinos de la zona 7 se alarmaron por un conato de incendio en un picop, por lo que hicieron constantes llamadas de alerta al teléfono 122 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios la tarde de este domingo, 22 de marzo de 2026. De inmediato, elementos de la estación central acudieron al sector y ayudaron a controlar el incidente.
Los apagafuegos precisaron que el conato de incendio se registró en la 9ª. avenida y 8ª. calle de la colonia Quinta Samayoa de la zona 7. Tras controlar el siniestro, los rescatistas procedieron a enfriar el material diverso que transportaba el vehículo en la palangana.
Los rescatistas no reportaron personas heridas ni pérdidas materiales tras el incidente de la zona 7. Asimismo, indicaron que el incendio fue controlado por la unidad de ataque rápido de los Bomberos Voluntarios, quienes controlaron la situación.
Imágenes compartidas por los rescatistas mostraron que el conato de incendio ocurrió en la palangana de un picop azul estacionado frente a una casa construida con madera, metal y láminas.
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El incendio se originó en barriles de la zona 7
Según las fotos, el picop trasladaba varios barriles de metal que posiblemente transportaban aceites o algún tipo de solvente. Sin embargo, la rápida intervención de los rescatistas de la Estación Central fue importante para controlar el fuego.
Los apagafuegos desplegaron mangueras rojas para atacar el conato de incendio de la zona 7 y se retiraron hasta que el material quedó totalmente frío.