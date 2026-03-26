 Alta Verapaz: Niño muere cuando se dirigía a la escuela
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Alta Verapaz: Niño muere cuando se dirigía a la escuela

La madre indicó que el menor de 11 años se quejó de repente de un fuerte dolor en el pecho.

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El menor de 11 años murió tras presentar problemas de salud cuando se dirigía a la escuela en Alta Verapaz., Bomberos Voluntarios
El menor de 11 años murió tras presentar problemas de salud cuando se dirigía a la escuela en Alta Verapaz. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un niño de 11 años falleció la mañana de este jueves, 26 de marzo, en el barrio Chajsaquil, sector 4, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho cuando se dirigía a la escuela.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de la 46 compañía, la emergencia fue atendida tras recibir una alerta sobre un menor que se encontraba tendido a un costado de la vía pública.

Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron al niño sin signos vitales aparentes, por lo que iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 25 minutos; sin embargo, a pesar los esfuerzos no lograron restablecer sus signos vitales.

Posteriormente, los socorristas notificaron a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), quienes acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Según la versión de su madre, Gloria Imelda Ical Pop, ambos se dirigían hacia la escuela Chajsaquil cuando el niño comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el pecho, tras lo cual colapsó.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento.

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