 Tortugas del Zoológico La Aurora reciben dieta especial
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Tortugas del Zoológico La Aurora reciben dieta especial de verano

Experto cuenta que los ejemplares deben aumentar la cantidad de agua en su ingesta por los días de calor.

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Imagen con fines ilustrativos.
La sandía forma parte fundamental de la dieta de algunos animales del Zoológico La Aurora durante este verano. Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

El nutricionista animal, Andrés Tello, explicó que, para la temporada de verano, los ejemplares del Zoológico La Aurora reciben una dieta especial. En ese sentido, explicó que las tortugas del parque reciben una alimentación adecuada, en especial las que son de especie sulcata y aldabra.

Tello relató que los reptiles son totalmente herbívoros, porque se alimentan de follajes, hierbas, vegetales y frutas. Por lo tanto, durante el verano deben ingerir alimentos que los ayuden a mantenerse hidratados.

El especialista relató, en un video compartido en los canales oficiales del Zoológico La Aurora, que la dieta de verano de las tortugas incluye un procedimiento enriquecido con sandía, para aumentar la cantidad de agua en su alimentación.

Tello resaltó que estas especies del Zoológico La Aurora pueden llegar a tener un promedio de vida que va de los 80 hasta los 100 años de vida. Asimismo, contó que pueden llegar a tener un peso de hasta 220 y 400 libras dependiendo de sus características.

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Sandía como ingrediente estrella en el Zoológico La Aurora

En la publicación, el Zoológico la Aurora justificó que el uso de esta fruta obedece a las altas temperaturas del verano y por ello "velan por el bienestar de nuestras tortugas". La entidad subrayó que la salud de estos residentes del parque es una prioridad.

Aunque su dieta base sigue siendo balanceada, la sandía es clave porque tiene un altísimo contenido de agua para combatir el calor", explicaron en el post.

Además, señalaron que la sandía aporta nutrientes que mantienen su energía a tope, con colores y texturas que estimulan sus sentidos.

El parque Zoológico La Aurora invitó a llegar a sus instalaciones para observar a las tortugas, porque "verlas disfrutar es lo mejor del día".

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