 Accidente bochornoso entre auto y moto en el anillo periférico
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VIDEO: Automovilista y motorista protagonizan bochornoso accidente en el Anillo Periférico

Choque entre automóvil y motocicleta en el Periférico desata críticas en redes sociales.

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Automovilista realiza giro prohibido y motorista termina chocando contra el vehículo en el Anillo Periférico., Captura de pantalla video de X.
Automovilista realiza giro prohibido y motorista termina chocando contra el vehículo en el Anillo Periférico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un accidente de tránsito quedó registrado en un video que circula en redes sociales y ha generado diversas reacciones entre usuarios, debido a la imprudencia de los conductores involucrados.

El percance ocurrió en el sector sur, sobre el Anillo Periférico, donde el conductor de un automóvil realizó una maniobra para retornar en un área restringida. Sin embargo, al intentar completar el giro, no calculó correctamente el espacio y el vehículo quedó atravesado sobre la vía.

En las imágenes se observa que, mientras el automovilista intentaba retroceder para acomodar el carro y completar la maniobra, un motorista se aproximó al lugar. Por causas que no están claras, el conductor de la motocicleta aparentemente no se percató de que el automóvil permanecía atravesado en medio del tramo.

Aunque otros vehículos que circulaban por el sector redujeron la velocidad y se detuvieron ante la obstrucción, el motorista continuó su recorrido e intentó pasar por el área, pero terminó impactando contra el automóvil.

Reacciones tras accidente de tránsito en el Anillo Periférico 

El accidente generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron tanto la maniobra realizada por el automovilista, quien intentó retornar en un área restringida, como la decisión del motorista de continuar su recorrido cuando el vehículo permanecía atravesado sobre la vía.

Otros usuarios señalaron que el percance pudo haberse evitado si ambos conductores hubieran actuado con mayor precaución y pidieron a las autoridades de tránsito prestar atención a este tipo de maniobras en el Anillo Periférico.

Por ahora, las autoridades de tránsito no se han referido públicamente a lo ocurrido. Tampoco se ha informado si el conductor que realizó la maniobra fue sancionado por efectuar el retorno en un área restringida.

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