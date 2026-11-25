Plaza Berlín se convertirá en el escenario central de la Navidad guatemalteca con la llegada de "El Sendero de luz y tradiciones", una propuesta de Alumbrados EEGSA 2026 que iniciará el 5 de diciembre a las 18:30 horas. Este evento promete transportar a las familias a través de los recuerdos navideños más entrañables de Guatemala, con163 nuevas estructuras que recuerdan las costumbres y celebraciones que han unido a generaciones.
La sexta edición de Alumbrados EEGSA presentará 163 nuevas estructuras luminosas, diseñadas para mantener vivas las tradiciones guatemaltecas. Entre las actividades, los visitantes podrán adornar el árbol en familia, participar en posadas, recorrer calles con faroles, compartir los tradicionales tamales de Nochebuena y disfrutar de presentaciones en vivo de Andy y su Big Band en Marimba y la Sonora de May Velásquez.
Durante el recorrido por Plaza Berlín, las personas explorarán diferentes escenas que representan desde los preparativos de Navidad hasta la bienvenida del Año Nuevo. El punto más destacado será un nacimiento monumental e inmersivo, inspirado en las clásicas figuras de madera tallada y pintada, que permitirá a las familias formar parte de una de las estampas más emblemáticas de estas fechas.
El evento también resaltará costumbres propias de Guatemala como la quema del diablo, los faroles, posadas, juegos pirotécnicos, piñatas y las tradicionales reuniones familiares tanto de Nochebuena como de fin de año. Los senderos estarán adornados con flores de Pascua y otros elementos luminosos que invitarán a los asistentes a capturar fotografías y crear nuevos recuerdos. Además, la fachada del edificio administrativo de EEGSA brillará con una propuesta basada en la tradicional corona de Adviento.
Alumbrados EEGSA surgió en 2021 en Guatemala, inspirándose en una tradición de más de cinco décadas que Grupo EPM celebra en Medellín, Colombia. Lo que comenzó con solo tres puntos de iluminación en el país ha crecido hasta reunir a miles de familias cada diciembre. Para 2026, la experiencia estará disponible en Plaza Berlín del 5 de diciembre al 10 de enero de 2027, de 17:30 a 22:30 horas.
La propuesta se expandirá a otros puntos, incluyendo el Edificio Administrativo de EEGSA, el Festival Navideño en Zona 1, La Terminal en Zona 4 y los parques centrales de Amatitlán, Escuintla, La Gomera, San Pedro Ayampuc y Siquinalá, así como aldeas en Antigua Guatemala. Allí, los visitantes podrán revivir recuerdos de infancia y disfrutar de paisajes que evocan la Blanca Navidad.
Cada estructura es resultado del talento local; artesanas, soldadores, electricistas y más colaboran para dar vida a estas figuras, generando más de cien empleos directos e indirectos al año. En sus primeros cinco años, Alumbrados EEGSA ha alcanzado a más de cinco millones de personas, consolidándose como un regalo navideño de EEGSA para las comunidades en las que opera.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*