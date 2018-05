NADA ES LO QUE PARECE - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Lo que ves en las fotos no es siempre lo que parece

Cuando reservamos un hotel para vacaciones de verano, siempre nos fijamos en el tamaño y la calidad de su piscina.

En eso mismo se fijó Jenny Kershaw, cuando reservo para alojarse en Vietnam. En la fotos de la página del hotel, se veía que tenían una piscina magnífica, amplia y con un hermosa vista.

Sin embargo, las expectativas no se cumplieron, cuando llego al hotel Kershaw se encontró con que la piscina no era lo que se veía en las imágenes, en realidad, era un poco más grande que una bañera normal. No se podía nadar y en las escaleras, no cabían las letras para escribir welcome.

La foto que la página publicó en el área de reservas se tomo de tal manera, que produce una ilusión óptica en el que la piscina aparenta una dimensión muy alejada a la realidad.