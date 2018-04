Nadal: "Tenemos que empezar muy fuertes porque será clave en la eliminatoria" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El número uno del equipo español de Copa Davis, Rafael Nadal, señaló en rueda de prensa que deben empezar muy fuertes este viernes, en la primera jornada de la eliminatoria de cuartos de final ante Alemania que jugarán en Valencia, ya que aseguró que eso será clave para el devenir del enfrentamiento.

Tras el sorteo realizado este jueves en el ayuntamiento de Valencia, David Ferrer disputará el primer punto ante el número uno alemán, Alexander Zverev; mientras que a continuación, Nadal jugará el segundo punto de la eliminatoria frente a Philipp Kohlschreiber.

“Mañana es un día muy importante para la eliminatoria y ojalá podamos comenzar por el buen camino”, afirmó el número uno mundial.

Nadal, que regresa a la competición oficial tras casi tres meses ausente debido a una lesión en psoas de su pierna derecha, explicó sobre su vuelta que primero tomó la decisión de venir consensuada con Sergi Bruguera y luego la de jugar.

“Vine aquí, he hecho lo que he podido y físicamente me he encontrado bien y espero estar preparado”, afirmó el jugador mallorquín que volverá así a competir con España tras dos años sin disputar ninguna eliminatoria de Copa Davis.

“Estoy ilusionado, siempre ha sido emocionante jugar en casa. Tengo muy buenas experiencias y esta es una oportunidad más. Volver a la Davis siempre es una satisfacción y una motivación, y más junto a un grupo de amigos al lado, que siempre es más agradable y positivo”, señaló.

Por su parte, David Ferrer, número dos español, apuntó que está contento de tener la oportunidad de jugar otra vez la Copa Davis donde ha vivido las mayores emociones de su vida profesional y, además, de hacerlo en casa. “Así que espero estar preparado para ello”, indicó.

Sobre la eliminatoria afirmó que “está todo muy igualado, Alemania tiene muy buen equipo y son también favoritos a ganar la Ensaladera”. “Como ha dicho Rafa, es importante empezar bien”.