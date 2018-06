NASA muestra cómo nube tóxica del volcán de Fuego cubrió varios departamentos - Emisoras Unidas

Por otro lado, la NASA compartió fotografías que muestran la nube tóxica del volcán de Fuego que cubre varios departamentos. De acuerdo con la descripción de la Administración Nacional Aérea y del Espacio, el volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica.

Además de la ceniza, la columna contiene componentes gaseosos invisibles al ojo humano, entre los que está el dióxido de sulfuro. Este gas, según la NASA, puede afectar la salud humana, irritando los conductos nasales y orales.

Fuego, one of Central America’s most active volcanoes, produced an explosive eruption on June 3 that sent ash billowing 1000s of meters into the air. One of our @NASAEarth satellites captured this image, while another made observations of sulfur dioxide: https://t.co/d7WJvjSHOo pic.twitter.com/eNzibiIzdM

— NASA (@NASA) 4 de junio de 2018