Nave New Horizons rompe récord, captura la imagen más lejana de la Tierra - Emisoras Unidas

La nave espacial New Horizons de la NASA recientemente giró su cámara telescópica hacia un campo de estrellas, capturó una imagen e hizo historia.

Ha observado varios objetos del Cinturón de Kuiper y planetas enanos en ángulos únicos, así como Centauros en ángulos de fase extremadamente altos.

Las fotografías tomadas en falso color son, por ahora, las más lejanas de la Tierra jamás capturadas por una nave espacial. También son las imágenes más cercanas de todos los objetos del Cinturón de Kuiper.

La nave New Horizons rompió su propio récord, ya que estaba a 3.79 billones de millas (6.12 billones de kilómetros, o 40.9 unidades astronómicas) de la Tierra. En ese breve instante, pudo capturar dos de los asteroides que orbitan en el Cinturón de Kuiper: 2012 HZ84 (a la izquierda) y 2012 HZ85 (a la derecha), ambas imágenes publicadas por la NASA.

New Horizons estaba incluso más lejos de la Tierra que la nave Voyager 1 de la NASA cuando capturó la famosa imagen “Pale Blue Dot”. La imagen formaba parte de un compuesto por 60 imágenes que miraban al Sistema Solar. Fue publicada el 14 de febrero de 1990, cuando el Voyager se encontraba a 3,75 billones de millas (6,06 billones de kilómetros) de la Tierra.

See this image? It’s the farthest image from Earth ever taken! Our @NASANewHorizons spacecraft – which is on its way to the distant, icy Kuiper Belt – took this image of objects in that region on Dec. 5 when it was 3.79 billion miles from our home planet: https://t.co/K8BOFWB6Oj pic.twitter.com/VhwInKxhUZ

— NASA (@NASA) 8 de febrero de 2018