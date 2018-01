Netflix da la noticia que estas tres series no serán renovadas - Emisoras Unidas

Estas series les gustaron a miles de usuarios pero no a la crítica, es por ello, que Netflix decidió no continuar transmitiendo tres series en su servicio.

Varios fans indican que el servicio de streming tiene una regla antes de tomar la decisión de interrumpir una producción: no pueden cancelar una serie tras una sola temporada, porque el verdadero potencial no se conoce hasta estrenar la segunda. Lamentablemente este no es el caso de estas producciones.

Entre ellas están:

Haters back off

Netflix apostó por un material difícil. La historia nos habló sobre Miranda (Colleen Ballinger), una youtuber insoportable y con los peores valores de la sociedad (el egoísmo y la necesidad de tener sus quince minutos de fama).

Lady Dynamite

Los guionistas Pam Brady y Mitch Hurwitz tuvieron el difícil reto de adaptar la vida de la actriz Maria Bamford, una humorista con un trastorno bipolar e idas y venidas de centros de rehabilitación psiquiátrica. Los pormenores por las que tuvo que pasar la actriz principal del reparto para interpretarse a ella misma gustó al público, pero al parecer a la compañía no.



El plus

Otra que se suma a la no revelación de contrato será Dirk Gently’s Holistic Detective Agency con Elijah Wood a la cabeza. La serie no es exactamente una producción original de Netflix, pero la plataforma se había quedado los derechos internacionales y estrenaba las temporadas en su marca.