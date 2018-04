Neymar confiesa el consejo que recibió de Messi entre sollozos - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Neymar confesó que la amistad con Messi comenzó entre sollozos. Muchos comentaban que ambos no se llevaban bien, sin embargo, el astro brasileño comentó todo lo contrario.

Mediante una entrevista, Neymar comentó cómo fue el momento en el que se volvieron inseparables. Relató que su amistad con Lionel Messi nació entre sollozos durante un partido del Barcelona, él se encontraba muy frustrado, pues no era protagonista de una racha ganadora y es ahí cuando se acerca Lionel para consolarlo y brindarle un gran consejo.

“Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: ‘Tenés que ser vos. Jugá tu fútbol y no te dejes intimidar”, reveló el brasileño durante una entrevista.

Después de esa conversación, Neymar comenzó a cambiar de pensamiento y a acoplarse al equipo “Quieras o no, jugar con tantas estrellas te retrae. Te da como un poco de vergüenza. Después de hablar con él me comencé a soltar, a mostrar mi fútbol y a tener confianza. Fue cuando me relajé, encontré la felicidad y comenzó una amistad muy grande”, comentó.

“Messi es el mejor de todos y jugar con estrellas como él, Iniesta y Xavi te da un poco de vergüenza”, agregó Neymar.