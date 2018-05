Nicky Jam y Will Smith cantarán juntos - Emisoras Unidas

Nicky Jam y Will Smith cantarán juntos

Compartir Facebook

Twitter

El reggaetonero boricua Nicky Jam será parte del tema oficial del Mundial de Fútbol Rusia 2018. ¡Y no lo interpretará solo!

Según el diario El Heraldo, el artista puertorriqueño está grabando en Budapest la canción mundialista con la estrella de Hollywood, Will Smith.

“One Life to Live. Live it Up. #WorldCup”, publicó en Instagram el llamado “Príncipe del Rap“, etiquetando al productor Diplo y la compositora Era Istrefi.

Este futuro himno del balonpié será lanzado el próximo 25 de mayo y seguramente se convertirá en el favorito de los amantes de este deporte a nivel mundial.

Juan Diego Medina, manejador del astro urbano, anunció a La W (emisora de radio colombiana) que su representado se encuentra en el proceso de grabación.

Nicky Jam y Will Smith se encontraron recientemente en Bogotá, como parte de una visita del protagonista de filmes de acción al país sudamericano.