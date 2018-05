Niña de tres años dibuja a su "aterradora" amiga imaginaria - Emisoras Unidas

La descripción escalofriante de una niña sobre su amigo imaginario ha dejado a la gente un poco preocupada.

Es tan extraño, de hecho, que algunos están convencidos de que está siendo perseguida por un fantasma.

La actriz estadounidense Natalie Morales compartió una foto de una revista en la que se les pidió a los jóvenes que describieran y dibujaran a sus amigos de fantasía.

“Esta es mi mamá imaginaria Grateful”, explica la menor llamada Ruby en la función.

“Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad; solo viene a verme por la noche. A veces me asusta pero siempre quiero que vuelva. Tiene dos bebés en su vientre. Tiene 14 años pero nunca puede tener un cumpleaños”, fue la descripción de la pequeña.

Ruby, you have a ghost. This is straight up terrifying. pic.twitter.com/DM0y77CWHI

— Natalie Morales (@nataliemorales) May 28, 2018