Niña desapareció hace 19 años pero un billete reactivó el caso - Emisoras Unidas

Un billete de un dólar con una frase escrita a mano ha reactivado el caso de Mikelle Biggs, una niña que desapareció en Mesa, Arizona cuando tenía 11 años y puso en marcha una investigación policial sin precedentes.

“My name is Mikel (sic) Biggs kidnapped From Mesa AZ I’m Alive” (mi nombre es Mikel Biggs secuestrada en Mesa AZ Estoy viva)”, dice el mensaje escrito con una letra que parece infantil en los bordes del billete, cuya existencia fue reportada a la policía en Neenah, un pueblo a nueve millas de Appleton, Wisconsin.

El Departamento de Policía de Mesa fue alertado del hallazgo de este billete y están investigando la evidencia, según informaron los medios de Arizona.

El detective Steve Berry, portavoz de la policía de Mesa, no descarta que el billete, cuyo año de emisión es 2009, pueda tener valor para la investigación.

En cualquier caso, el billete se agregará a las más de 800 piezas de evidencia recolectadas y las más de 10 mil llamadas recibidas desde la desaparición de la niña de 11 años, que fue vista por última vez el dos de enero de 1999 cuando esperaba a un camión de helados junto a su hermana Kimber.

En cuestión de segundos Mikelle desapareció. Lo único que se encontró fue su bicicleta en la calle.

El investigador policial de Neenah, Adam Streubel, que examinó el billete, cuestionó la autenticidad del mensaje, dado que el nombre de la desaparecida está mal escrito, por lo que también no descarta que podría ser una broma sin sentido.



Con información de Daily Mail