Niña enviaba tiernos mensajes a su abuelo fallecido - Emisoras Unidas

El presentador de radio y televisión británico James O’Brien decidió darle su antiguo teléfono móvil a su hija pequeña para que jugara con éste, pero cuando lo revisó quedó sorprendido por los mensajes que había ahí.

La sorpresa llegó al descubrir que la niña había intentado comunicarse con su abuelo quien había fallecido hace cinco años.

La pequeña le envió diferentes mensajes de texto, por lo que el periodista decidió compartir algunos de estos tiernos mensajes en su cuenta de Twitter.

My youngest has had my old phone for a couple of years. Just for games, which I download for her before disconnecting the internet. Still has my old contacts though & it turns out she’s been messaging my dad, who died 5 years ago. I may have something in my eye. pic.twitter.com/RZ5ZTgGbnk

— James O’Brien (@mrjamesob) 17 de febrero de 2018