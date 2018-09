Conmovedora imagen de niño sin dinero para enterrar a su padre - Emisoras Unidas

Una desgarradora fotografía de un niño llorando junto a su padre muerto ha conmovido al mundo. Esto sucedió en la India.

La impactante imagen de un pequeño llorando junto al cuerpo de su padre recién fallecido ha circulado alrededor del mundo. La escena fue captada por un periodista, Shiv Shunny, que comentó que la familia no tenía dinero para sepultar a su padre, por lo que al compartirla miles de usuarios empezaron a comentar que querían ayudar.

Con ello, se logró recaudar más de 70 mil dólares que servirán para una digna sepultura y sostener a su familia en tan triste momento.

Anil de 37 años, era empleado del aérea de mantenimiento de la red de alcantarillas en la ciudad de Delhi en la India, el hombre cayó al vacío cuando la cuerda que lo sostenía se partió.

“El hombre era otro trabajador pobre que murió en una alcantarilla de Delhi el viernes. La familia no tenía dinero ni siquiera para incinerarlo”, concluyó Shiv Sunny.

El periodista aseguró que, a pesar de ser reportero de crímenes y haber visto mucha tragedia, “esto es algo que jamás había observado”.

Informaciones aportadas por la policía local informaron que la investigación sobre la muerte de Anil había revelado que la cuerda no era lo suficientemente fuerte y que el trabajador no estaba usando su equipo de protección.

The boy walked up to his father’s body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said ‘papa’ & began sobbing.

The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial

— Shiv Sunny (@shivsunny) 17 de septiembre de 2018