No abras por nada del mundo este Anti Virus - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

A mi ya me salió el Pop Up anunciando este anti virus. No lo abrí, por evitar papeleo pero no sabía de la que me salvé. En concreto, el programa se dedica a recoger los datos de navegación de los usuarios, tanto de Chrome, como de Firefox o de Safari. Luego encriptaba los datos en un archivo y lo enviaba a China.

AdWare Doctor ha estado durante semanas en el número 1 en la lista de ventas de la App Store de Apple en muchos países, como Estados Unidos o Reino Unido. Pero lo más impresionante de todo es que no es una aplicación gratuita, sino que costaba 5 dólares (unos 4 euros). Es decir, encima los hackers ganaban dinero directamente con su invención.

El primero en darse cuenta de esta estafa ha sido el usuario de Twitter Privacy1st, que publicó un mensaje en la red social de pájaro en la que denunciaba que la aplicación enviaba información sospechosa con destino a China.

El tuit se viralizó y Apple decidió eliminar AdWare Doctor de su tienda online. Además, recomendó la desinstalación inmediata de este software. ¿Cómo? Arrastrando su icono desde el menú de aplicaciones a la papelera y luego vaciándola.

AdWare Doctor es una aplicación que supuestamente limpiaba información como cookies, extensiones innecesarias, archivos corruptos y demás ‘basura’ que hacía que los ordenadores se ralentizaran.

El escándalo de esta aplicación ha hecho que Apple y otros usuarios investiguen a fondo programas similares ‘sospechosos’. Fruto de ese análisis se ha sabido que otros tres productos funcionan de la misma forma fraudulenta: Open Any Files: RAR Support, Dr. Antivirus y Dr. Cleaner. Si las tienes instaladas, bórralas ahora mismo. Todas estas apps son del mismo desarrollador de AdWare Doctor.

Está claro que Apple, que suele tener mucho cuidado en que ninguna aplicación sea maliciosa, no fue capaz de detectar el problema que presentaba éstas.

! Que miedo !