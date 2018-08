No creerás lo que se pensaba de los zurdos en la antigüedad (que bueno que vivimos en el siglo XXI) - Emisoras Unidas

A lo largo de la historia la ciencia y los derechos humanos se han encargado de romper los estigmas de antaño respecto a las personas zurdas: se ha explicado el uso de ambas manos en cada persona y se han condenado las prácticas de violencia y discriminación hacia aquellos que no son diestros.

Los prejuicios respecto a las personas zurdas no surgieron de un día para otro. A continuación te presentamos 3 de las creencias más populares y extrañas respecto a la zurdera que tuvieron su origen en la antigüedad y su “explicación”:

Las personas zurdas tenían a un demonio cerca

El libro Lefties: The Origins and Consequences of Being Left-Handedde Jack Fincher —reconocido periodista, escritor y zurdo— cita, además de varios hechos contemporáneos respecto a los zurdos, todos los estigmas que el autor vivió en su infancia por usar la mano izquierda, y por los que se decidió a investigar a profundidad.

Una de las creencias que destaca es que varias culturas es que se cree que las personas zurdas tienen un demonio cerca o dentro. Esto se debe a que varios libros religiosos como el Corán o la Biblia incluyen en sus versículos textos que condenan la zurdera. En muchos de ellos se dice que Dios tiende su mano derecha al bondadoso y rechaza con la mano izquierda al pecador.