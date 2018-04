"No fumes marihuana, cómetela", propone la hija de Bob Marley - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

“La era de la marihuana como un miembro más de nuestra familia”, recuerda Cedella Marley, primogénita del rey del reggae. Convencida de sus beneficios “psicológicos y medicinales”, ya no es una fumarla sino una comerla en “Cocina con marihuana”, una guía para incorporar el cannabis a la dieta diaria.

Esta cantautora, escritora, actriz y diseñadora de moda -autora de la equipación del equipo jamaicano en las Olimpiadas de Londres de 2012-, nacida en Jamaica en 1967 pero residente en Miami (EE.UU.), incorporó la marihuana a su vida desde “jovencita” y, después de fumarla para cuidar la voz, la introducción en su dieta a través de recetas que van desde aperitivos a postres, ya la cosmética.

Setenta de ellas recogen este libro publicado por Kitsune Books, en el que también cuenta con las notas de unos padres nada convencionales, los cantantes Bob y Rita Marley, que adoptaron el modo de vida rastafari a mediados de los 70 y con el cannabis como elemento ” sacramental”.

De su padre aprendió el gusto por la música y por la marihuana, que cultivaban en el jardín, y de su madre “comidas deliciosas” con los potentes sabores jamaicanos, de ahí que el libro mar su “forma de compartir con el mundo” el legado de su familia.

Advierte de que no hay que abusar de esta planta y sus recetas pone cinco gramos de THC (su componente psicoactivo, el que hace “volar”) para fomentar el “colocón moderado y alegre” que le gustaba a su padre. Según sus datos, la dosis común por ración en gran parte de Estados Unidos es de diez gramos.

Defiende Cedella Marley que se trata del “analgésico más natural del mundo” y que forma parte de su filosofía de comer “sano y bien”, aunque también destaca que compartir con amigos platos cocinados con marihuana hace las veladas más divertidas.

Celebra que ya no sea “un tabú” y que se aposte por su legalización, algo que le haya permitido a su progenitor y que haya permitido su familia lanzar en 2014 la marca Marley Natural, que comercializa varios tipos de marihuana y su aceite esencial.

“Tiene beneficios medicinales en el tratamiento del dolor, la epilepsia, la salud ocular, la ansiedad, el síndrome de estrés postraumático … Los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide, un grupo de receptores endógenos para recibir las propiedades benignas y curativas de la marihuana “, explica la autora.

También afirmó que “es orgánica, no afecta al hígado y no tiene calorías ni azúcares: es un ingrediente rico y natural”.

Así que, mucho más allá del bizcocho, Marley despliega un amplio recibo por una serie de mandamientos para su correcto consumo, lo que incluye no sobrepasa las dosis, no puede conducir después de tenerla porque los efectos pueden durar hasta ocho horas, no dejar que los niños prueben esos platos y tener un zumo de naranja a mano “por si alguien se pasa”.

También ayuda a diferenciar los tipos que se cultivan, desde la sátiva Jamaican Lambsbread favorita de Bob Marley hasta la Pneapple Kush, con un toque “dulce-tropical-floral” o la Lemon Hze, con “un sabor fresco a cítricos”.

El “sabor irie” impregna su cocina desde el desayuno, cuando, según su madre, el cannabis “abre los ojos”, momento para el que recomienda las variedades de sátiva en tés, zumos o dulces como las magdalenas de plátano rellenas de queso y guayaba

Prepara “aperitivos saludables” como la salsa de cáñamo con “superpoderes”, combina las vitaminas y minerales de frutas y verduras con las propiedades “antioxidantes y curativas de la marihuana” ensaladas, y reúne a los amigos en una “cena cena” jamaicana con pollo “jerk” o “fish’n festival” que se transladó a los locales de Hellshire Beach, en Kingston, famosos por su pescado frito.

Porque, como clamaba su padre: “Me dicen tonto por fumar marihuana, pero le dicen inteligente al creador de la bomba atómica”.

Fuente: EFE noticias