"No hay nada que impida la firma del pacto colectivo", dice el Ministro de Educación - Emisoras Unidas

“No hay nada que impida que el jueves se haga la firma del acuerdo del pacto colectivo con los maestros”, así lo dio a conocer el ministro de Educación, Oscar Hugo López, quien agregó que cumplirán con los aspectos acordados.

López dijo que podrían solicitar una ampliación presupuestaria la cual ascendería a Q1500 millones para cumplir con el incremento salarial para los maestros, la entrega de alimentación escolar e infraestructura.

“Aún debemos de analizar cuál será la forma de hacer este trámite ante el Congreso, debemos analizarlo con el Ministerio de Finanzas, si se presentará una iniciativa o cuál será la mecánica” añadió el funcionario.

Un pacto colectivo incluyente

Por su parte el vocero presidencial Heinz Hiemann, dijo “se ha trabajo conforme a los protocolos, precisamente para que sea un pacto colectivo incluyente, integral; y que no solo se incluya aumento si no que también se vea la dignificación del magisterio con temas de capacitación y profesionalismo”.

Hiemann también se refirió al tema de la ausencia del ministro de finanzas en la reunión celebrada en casa presidencial la semana pasada. “Si bien es cierto que el ministro de finanzas no pudo acudir a esta reunión, él estuvo enterado sobre las temáticas que se abordaron en la reunión y fue consultado de una forma y seguirá siendo consultado hasta que se finalice con dicho acuerdo”.

Sobre la falta de recursos para cumplir con la promesa del incremento salarial a los maestros, el vocero indicó que “lo que el Ministro de Finanzas dijo no es que no existirán los recursos y mas allá de que existieran los recursos, sino que no lo que no tenía era un presupuesto designado para este rubro, es decir que necesita contar con una ampliación presupuestaria para poderlo incluir”.

Agregó que aun no se ha firmado el acuerdo el cual se ha venido discutiendo desde hace 20 meses.

Con información del periodista Miguel Vásquez