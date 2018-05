No, no y no. Canciller insiste en que no revelará el nombre del financista del viaje a Israel - Emisoras Unidas

No, no y no. Canciller insiste en que no revelará el nombre del financista del viaje a Israel

La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, fue contactada por el programa A Primera Hora con el fin de que informará acerca de cuál es el nombre de la persona que pagó los gastos del viaje presidencial, y su delegación, a Israel la semana pasada para inaugurar la Embajada de Guatemala en Jerusalén.

La Canciller insistió en no revelar la información, aunque prometió consultar “a la persona” para ver si ésta está en disposición de que su nombre se haga público. “El señor de buena fe, por el amor que le tiene a Israel, proporcionó su avión”, afirmó.

#EUViajeJimmy: Sandra Jovel: “Si él autoriza dar el nombre lo vamos a hacer”, al referirse de la persona que proporcionó el avión. Añade que “todos los gastos son transparentes. No hay ningún tipo de pago de favores”. pic.twitter.com/j0ZYTsbtGA — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 22, 2018

Sandra Jovel agregó:

“Es que él no es financista. Él no financió nada. Él no está haciendo negocios con Guatemala en este momento. Sus abogados insistieron en que él quiere estar en el anonimato. Hay que respetar eso.

No entiendo porqué deberíamos incurrir en un delito, si la Ley de Probidad habla de recursos y bienes públicos.

Señora Ministra, usted insiste en que no se va a revelar el nombre de los empresarios que pagaron el viaje del presidente a Israel

Este ha sido un esfuerzo de meses de trabajo. Para muchos empresarios en Israel, el dar significa bendiciones. Hubo muchos ofrecimientos de la comunidad judía para Guatemala en ese sentido. Casi todas las rechazamos.

Con relación al avión, que es el tema que nos ocupa, la persona que ofreció y puso a disposición el vuelo, ama al Estado de Israel, no tiene ningún vínculo político de comercio con Guatemala. Se dedica a sus negocios en otros países.

Antes de aceptar, hubo un análisis para no caer en acciones delictivas… de cohecho activo o delito internacional… para no tener ningún problema. Esta persona pidió que no se diera a conocer su nombre. Es por seguridad de él mismo.

¿Quiénes iban en la delegación oficial?

La delegación oficial que hicimos del conocimiento público, la lista se trasladó por medio de un comunicado de Cancillería. De manera oficial iban 8 o 10 personas, creo. Luego participaron otras personas que estaban en Jerusalén.

¿Y la delegación no oficial?

Iba la esposa del Presidente, sus hijos… había otras personas que iban en el avión. Ahora no tengo la lista. El presidente Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Economía, el ministro de Defensa, el secretario de Comunicación, la Secretaria Privada de la Presidencia, el jefe de la SAAS y mi persona.

#EUViajeJimmy: Pérez Trabanino: “Estoy muy asustado de lo que estoy escuchando, no es la postura de transparencia de una Canciller”. pic.twitter.com/TXQmj0Uq37 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 22, 2018

¿Cómo fueron seleccionadas las personas?

Fue una selección que hizo al final. Acompañó la familia del Presidente. Al final se tomaron estas decisiones. No fueron decisiones a la ligera o que fueran mal hechas.

Pero se dice que para la inauguración eran siete personas de la delegación oficial

Por parte de Guatemala había más de 300 personas en el primer acto. Gente que viajó por sus propios medios. En el segundo acto había unas mil gentes, de Israel y de Guatemala, que también llegaron por sus medios.

Entonces, ¿no va a decir el nombre del financista del avión?

En política se dice que “no hay almuerzo gratis”, algunos dicen que usted no fue bien asesorada en este caso…

Me sorprende la forma en que dicen que no tengo asesoría, cuando es un tema que se trabajó con abogados de la Cancillería y abogados del dueño del avión. Lo que sí es cierto es que se está tergiversando la información, cuando estamos diciendo la verdad.

Además, no sé a qué se refieren con que ‘no hay almuerzo gratis’, porque no estamos recibiendo nada. No hubo pago de por medio. Tampoco fue un favor. El señor, de buena fe, por el amor que le tiene a Israel, proporcionó su avión.

#EUViajeJimmy: Manfredo Marroquín: “Va a tener que irse a un recurso ante la Corte y serán las cortes que la van a obligar (a la Canciller) a dar la información”. pic.twitter.com/I0G4bLrKz4 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 22, 2018

Cancillería debería hacer pública la información

Todo es público. Los gastos que se han hecho están en el portal. No se ha hecho nada ilegal. Todo se puede verificar. No nos hemos negado a dar ninguna información.

Lo que sí puedo hacer es volver a preguntar al señor si él quiere que se divulgue su nombre. Si él está de acuerdo, yo doy la información.

¿Y si el Congreso se lo pide, usted da la información?

Respondo lo que tengo. Que no es un gasto oficial.

La Contraloría tiene acceso a todos los gastos. Es la que lleva el control de todo y la que podría encontrar hallazgos, y hacer investigaciones específicas. Sin embargo, es justo que dejemos de estar manipulando la información.

¿En qué se está manipulando la información?

Están hablando de un futuro. No puedo decir que va a pasar en el futuro. Si la persona autoriza dar su nombre públicamente, con gusto lo vamos a hacer. No hubo un gasto a nombre del Estado.

