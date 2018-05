"No ofrecí puestos de trabajo a cambio de sexo." dice Morgan Freeman - Emisoras Unidas

Freeman ha reiterado sus disculpas hacia las mujeres que lo acusan de haberse portado de forma inapropiada hacia ellas. Sin embargo, el actor que presta su voz a la serie The Story of God – La Historia de Dios,– también se ha defendido indicando que en ningún momento él ha ofrecido trabajos a cambio de sexo, y que nunca ha creado un ambiente laboral inseguro.

En un comunicado de prensa, Morgan Freeman indicó:

“He pedido perdón el jueves y continuaré pidiéndole perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque no fuera intencionalmente, sin embargo también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es absolutamente falsa.

Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Necesitamos escucharlas. Pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados”