No pudo tomarse la última foto con su madre - Emisoras Unidas

Esta semana, la joven publicó en Twitter todas las fotos con este texto, que se volvió viral: “Ayer fue mi último día de escuela secundaria. Durante cuatro años, me tomé fotos con mi mamá en mi primer y último día de escuela. No pudo llegar a la última, pero su fuerza me motivó a mantenerme fuerte durante este tiempo. ¡Todo mi trabajo duro es para ella! ❤👩🏽🎓”.

Yesterday was my last day of high school. For 4 years I’ve taken pictures with my mom on my first and last days of school. She wasn’t able to make it for the last one, but her strength motivated me to stay strong during this time. All of my hard work is for her! ❤👩🏽‍🎓 pic.twitter.com/pDGlOEoxod

