No puede dejar de ver está ilusión óptica - Emisoras Unidas

Al momento de reproducir la siguiente imagen, las puntas de la figura comienzan a moverse como si tuvieran vida propia, solo que en realidad no es así.

El Neurocientífico de la Universidad de UCLA, Matt Lieberman comparte una de las ilusiones ópticas más impresionantes.

Se trata de una estrella pulsante de Müller-Lyer en honor del sociólogo alemán Franz Carl Müller-Lyer (1857-1916) y su aplicación práctica corre a cargo de Gianni Sarcone.

Best illusion I’ve seen, maybe ever. The blue and black lines are NOT moving. Insanely good. pic.twitter.com/gHGx5u3vTO

— Matt Lieberman (@social_brains) 10 de marzo de 2018