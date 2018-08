¡No sabía que estaba embarazada! Mujer da a luz en un baño - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Una mujer reveló que no tenía idea de que estaba embarazada, hasta que dio a luz en su baño.

Cuando Sarah Bailey, de 29 años, comenzó a experimentar dolor en abril, pensó que podría estar estreñida.

Pero luego, cuando comenzó a perder grandes cantidades de sangre, su madre, Pat, de 60 años, echó un vistazo para ver qué sucedía y pronunció las palabras inolvidables: “Vas a tener un bebé”.

Minutos más tarde, ella estaba recibiendo a su propia nieta en el piso del inodoro cuando Sarah terminó los labores de parto.

Desirae dejó de respirar poco después de su nacimiento, pero gracias al trabajo rápido de los paramédicos, que pronto estuvieron en la escena, tanto la mamá como la bebé ahora están bien.

“No tenía idea de que estaba embarazada”

Sarah, de Middlesbrough , que ya era madre de tres, dijo: “Fue muy surrealista. Podía escuchar las voces y recordar haber visto una conmoción a mi alrededor, pero todo se sentía a kilómetros de distancia, como si realmente no estuviera allí. No tenía idea de que estaba embarazada, me enteré unos segundos después de dar a luz”.

“Le pregunté a los médicos si era mi culpa que no había estado respirando al principio, pero dijeron que era porque su cuerpo había entrado en estado de shock por el lugar donde nació”, agregó.