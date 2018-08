No todo lo que pasa en el mundo es malo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Google busca dar buenas noticias

En estos tiempos con la tecnología y todos los dispositivos que se encuentran en nuestro alrededor nos enteramos de lo que ocurre en el entorno y en el mundo.

Como todo en la vida, también es importante balancear la información, ya que, si nos llenamos de noticias negativas, nuestra percepción será pesimista y se dejará de buscar soluciones a lo que está mal.

Por estos motivos Google, uno de los mayores exponentes de noticias en el mundo, a través de Google News, desea mostrar noticias positivas con un experimento llamado, Hey Google, tell me something good (Ok Google, dime algo bueno), al comunicarle esa frase al Asistente de Google bastará para que lea un resumen de una buena noticia.

Las “noticias buenas” no se tratan de animales que hacen sonreír, tampoco de actos de caridad que se vuelven virales. Sino de noticias relevantes; sobre cómo la gente está resolviendo problemas para mejorar al mundo, a este término se le define como “periodismo de soluciones”.

Estas “noticias buenas” son seleccionadas y resumidas por una organización sin ánimo de lucro llamada, Solutions Journalism Network.

El objetivo de las “noticias buenas” es aumentar el optimismo en la sociedad y colaborar activamente para arreglar lo que está mal o al menos concientizar.

Por ahora, la nueva función del Asistente de Google está disponible exclusivamente en Estados Unidos. Google asegura en su blog, que, aunque solo es un experimento, también estudia introducir el “periodismo de soluciones” en todos los canales de acceso a Google News.