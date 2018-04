NoFapChallenge el reto de no masturbación por un año - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El reto parece sencillo: dejar de masturbarse durante 90 días. Quienes lo logran afirman un sinfín de beneficios… ¿Lo harías?

Masturbarse no está mal. Es deseable y acarrea beneficios tanto para la salud como para la plenitud sexual de cualquier persona, pero un grupo creciente de personas comparten consejos y testimonios para evitarlo, los NoFap.

El NoFap Challenge original nació en el foro homónimo de Reddit en 2011 y consistía en pasar 90 días libres de PMO (un acrónimo de porno, masturbación y orgasmo por sus siglas en inglés). La comunidad inició con retos de una semana, quince días y hasta un mes, mientras los usuarios compartían los cambios que experimentaban después de dejar la masturbación.

El tráfico a la subentrada aumentó considerablemente y a raíz de su éxito, su creador decidió mudar el foro a NoFap.com, un sitio que se define como una «comunidad de recuperación de adicción a la pornografía que ofrece las herramientas para liberarse de conductas sexuales compulsivas».

¿Para qué dejar de masturbarse?, esta es la pregunta común que se instala en la mente de cualquier persona con una vida sexual plena (independientemente de su estado civil) después de saber sobre NoFap. ¿Cuál es el sentido de evitar la masturbación, después de décadas de liberación sexual y de conocer los beneficios de hacerlo?

Para quienes practican el NoFap y han ido mucho más lejos de la barrera de los 90 días (los más radicales dejan de hacerlo de por vida), el principal problema no es la masturbación por sí misma, sino la adicción provocada por mirar pornografía y masturbarse. Es necesario reafirmar que no se trata de una iniciativa impulsada por una cuestión moral o ascética, sino práctica.

A primera vista, masturbarse viendo películas o videos eróticos es un acto de autoconocimiento y curiosidad, tan propio de cualquier persona como salir con amigos. No debería existir problema alguno en ello, pero para un sinfín de adolescentes y adultos, el porno funcionó como una guía gráfica —tal vez la única a su alcance— para entender sobre sexualidad, género, placer y relaciones sexuales con un costo significativo: el porno distorsiona la realidad.

Comentarios como el siguiente aparecen constantemente en el foro de NoFap en Reddit: «Lo que funciona en el entretenimiento no necesariamente representa la vida real. Cuando consideras que lo que pasa en el porno es la “forma correcta” de tener sexo, entras a la habitación con una absurda idea preconcebida que apaga tu sensibilidad a los deseos de tu pareja. Ninguna mujer desea que froten su clítoris salvajemente, ni ser “martillada” durante 30 minutos. Cuando te alejas del porno y la masturbación por un tiempo, tu sensibilidad sobre el sexo en la vida real regresa».

Nadie advirtió a las millones de personas que crecieron mirando porno que en el mundo real, el sexo es muy distinto.

Esta brecha insalvable ha moldeado los conceptos y la práctica de millones de hombres y mujeres sobre el sexo, provocando un choque con la realidad que en el mejor de los casos se expresa en incapacidad para complacer sexualmente a su pareja, pero en los más graves con insatisfacción sexual o un sentimiento constante de desengaño al encontrar que ningún elemento de la realidad responde a lo que alimentó sus sueños eróticos por años.

Otras de las razones que motivan a unirse al movimiento NoFap tienen que ver con el desempeño sexual. A pesar de que la relación entre mirar porno con frecuencia y experimentar disfunción eréctil no está comprobada científicamente, no hace falta ser un experto en sexualidad para saber que el deseo y la respuesta sexual de un individuo que tuvo tres orgasmos en las últimas 8 horas no será igual al de alguien que no lo experimenta desde el fin de semana anterior.

Una cuestión de disciplina y autocontrol

Para la mayoría de los que han logrado el reto NoFap, dejar de masturbarse está relacionado directamente con la disciplina y el autocontrol, incluso con una mejor vida sexual en pareja. Más allá de la palabrería propia de los manuales de autoayuda, quienes han logrado culminar con éxito el NoFap Challenge coinciden en que se trata de un reto estimulante que les abre distintas perspectivas.

«Lograrlo te impulsa a ocupar tu tiempo en otras cosas que no habías pensado antes», recoge un testimonio de un usuario que lo puso en práctica manteniendo su vida sexual en pareja. «Te sientes más capaz porque lograste controlar algo que te superaba. Piensas en otros objetivos como dejar de fumar, dedicarle más tiempo al gimnasio… Hacerlo cambia tu perspectiva, aunque es necesario tener bien claro que ni el sexo ni la masturbación tienen nada de malo», afirma.