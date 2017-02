Ellen DeGeneres y James Corden se enfrentan en reto

La famosa conductora de televisión, Ellen DeGeneres, invitó a su colega James Corden a participar en su programa en un concurso que llamaron “termina la letra de la canción”.

Este reto consiste en terminar la letra de varias canciones de famosos. El encargado del concurso fue Jesse Tyler Ferguson, el actor de “Modern Family”.

Antes de iniciar el reto, Ellen DeGeneres comentó: “Estoy un poco nerviosa, he visto tu secuencia de karaokes y tú te sabes cada letra de cada canción”.

El juego inició con la canción de Taylor Swift “Bad blood” y es Corden quién logró completar la letra. Luego, se escucha el tema de Drake “Hotline Bling”, pero ninguno logra adivinarla en un momento cómico.

Ellen DeGeneres empata al adivinar y cantar el éxito “Bitch Better Have My Money” de Rihanna.

Este video que fue compartido ayer ya cuenta con más de dos millones de reproducciones ¿Quién gana?