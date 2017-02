Moyuta invierte medio millón de quetzales para blindar auto de su alcalde

Redacción emisoras Unidas

Debido al clima de inseguridad que se vive en el municipio de Moyuta, Jutiapa, el Concejo municipal autorizó el blindaje del picop que usa el alcalde local, Roberto Marroquín.

La cotización ya fue subida al portal de Guatecompras y tendrá un costo de Q243 mil. El vehículo blindado es modelo 2017 y fue adquirido por la Municipalidad de Moyuta en septiembre pasado a un precio de Q335 mil.

Alcalde de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, dijo respecto al gasto en vehículo blindado: "La vida de un ser humano no tiene precio". pic.twitter.com/U5tyrANSvg — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

En total el automóvil y el blindaje tuvieron un costo de Q578 mil. La solicitud del blindaje se hizo desde diciembre del año pasado.

Alcalde de Moyuta dijo, respecto al gasto del vehículo blindado: “La vida de un ser humano no tiene precio”, y la arremetió contra el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y de Gobernación.

“El crimen organizado está en las instituciones, yo no he sido perseguido por particulares, si no por autoridades”, señaló

El funcionario fue reelecto en el 2015, por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) recién cancelado por el Tribunal Supremo Electoral.

Marroquín ha sido objeto de tres atentados. El 13 de diciembre del 2012, el 19 de noviembre del 2013 y el 3 de noviembre del 2014.

En el Congreso de la República se inicia reunión para tratar el tema de ataques a alcaldes. pic.twitter.com/cVdEETpUxF — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2017

Antecedentes

En las últimas semanas se han registrado ataques en contra de alcaldes y concejales de diversas comunidades del país, en los que perecieron los jefes ediles de Samayac, Suchitepéquez, y el de Rabinal, Baja Verapaz.

Recientemente el ministerio de Gobernación reveló qué hay 17 alcaldes con seguridad. Se desconoce si entre esa lista está el jefe edil de Moyuta.

Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, comentó que a la fecha hay seis alcaldesas amenazadas y que el 10 por ciento de los alcaldes del país están amenazados.

Lo anterior lo informó durante una reunión con la diputada Stella Alonzo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congres, quien lamentó la ausencia de Francisco Rivas, ministro de Gobernación, en la cita.

“Es lamentable que le importe más acudir a una graduación de policías, que a una reunión donde se discute la seguridad de los alcaldes”, reclamó la parlamentaria.