5 consejos para evitar el desperdicio de comida

Muchas veces no se calcula bien la cantidad de comida que preparamos y se termina tirando a la basura. Tome en cuenta los siguientes consejos para no desperdiciar y ahorrar dinero:

Organice sus menús previamente

Decida qué platos cocinará cada día. No hay nada peor que ir a hacer la compra sin saber exactamente lo que necesita para cocinar. Algunas veces por no tomar esto en cuenta acaba comprando alimentos que no necesita.

Calcule el número de comensales y las raciones

Trate de cocinar exactamente las raciones de comida que se vayan a consumir. Tenga en cuenta que los niños comen porciones más pequeñas, de esta forma evitara las sobras.

Añada alimentos no perecederos

Añada a su menú embutidos, quesos, conservas en aceite, entre otros. Si al final no se consumen, puede guardarlos durante un tiempo relativamente largo que le permitirá usarlos en otra ocasión.

Recicle

Si después de todos los consejos anteriores le sobro comida, calma ¡Tenemos la solución! Aproveche todos esos restos para preparar otros platos. Por ejemplo, si le sobro pollo puede hacer un pie con este, una ensalada con apio y mayonesa para unos deliciosos sándwiches.

Por: Luisa Recinos.