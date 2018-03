NSYNC tendrá su estrella en el Paseo de la Fama - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Para las fans de la agrupación que fue famosa en los años 90, se dio a conocer que NSYNC tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que será develada el 30 de abril en el número 7080 de Hollywood Boulevar.

Inmortalizar su nombre

La noticia fue brindada por la Cámara del Comercio de Hollywood.

Otras bandas juveniles como New Edition, New Kids on The Block y Brackstreet Boys tiene su estrella en el Paseo de la Fama y ahora es el turno de NSYNC. La banda conformada por Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake vendió más de 30 millones de álbumes en Estados Unidos. Estuvo nominada a ocho Grammys.

En el 2002 la agrupación se separó y hasta la fecha quien ha obtenido más fama ha sido Justin Timberlake.