Nubes "apocalípticas" en el cielo causan intriga ¡Aparecieron de la nada! - Emisoras Unidas

Las largas rayas, conocidas por la BBC Weather Watchers como “calles en la nube”, se vieron en Oxford y Tacley en Oxfordshire, así como Little Rissington y Cirencester en Gloucestershire.

Los extraños cielos fueron reportados el jueves por la noche, con una ráfaga de fotos compartidas por lugareños.

Very eerie at 10.30pm here in Downend, near Stroud pic.twitter.com/PZXza5dUts

— Patrick Milston (@milston) August 24, 2018