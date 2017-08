Nuevo tráiler de la película de Mazinger Z

Compartir Facebook

Twitter

En enero de 2018 se estrenará en los cines la tal esperada película de “Mazinger Z”, la nueva película de animación protagonizada por el famoso robot con ese mismo nombre.

Sobre esta cinta

Este fin de semana se dio a conocer un tráiler que muestra un poco sobre la trama de la película y personajes. Se espera que su estreno sea el 13 de enero.

Junji Shimizu (One Piece: Episode of Chopper – The Miracle Winter Cherry Blossom, Precure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi) es el director de este proyecto, titulado originalmente como Gekijōban Mazinger Z, cuyo guión está firmado por Takahiro Ozawa (Tokyo Toybox)

Sinopsis

Diez años han pasado y la humanidad espera un nuevo destino. Y es que nuestra raza estuvo a punto de extinguirse debido a los ataques del malvado Doctor Infierno y su imperio del mal. Koji Kabuto, a los mandos de su robot Mazinger Z, consiguió poner fin a la pesadilla e instaurar la paz.

Actualmente, Koji ha seguido los pasos tanto de su padre como de su abuelo y es científico. Pronto, el chico encuentra dentro del Monte Fuji una extraña forma de vida. El encuentro con la criatura hará que la desesperación vuelva al mundo, por lo que Mazinger Z tendrá que entrar en acción una vez más.

Por el momento el último tráiler no se encuentra en inglés, ni español.