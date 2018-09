Nuevo vídeo de Black Eyed Peas "Big Love": Cruda realidad de tiroteos e inmigración - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Los Black Eyed Peas abordan la violencia armada en las escuelas y la inmigración en un nuevo vídeo musical para su canción “Big Love”.

El trío -no está claro si Fergie sigue siendo parte del grupo- lanzó el clip hoy, viernes. También anunció que las ganancias del tema irán a la organización liderada por estudiantes March for Our Lives, que llama a leyes más estrictas de armas, y Families Belong Together, que protesta contra la política del gobierno de Donald Trump de separar familias detenidas al cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal.

Los integrantes de Black Eyed Peas Will.i.am y Taboo interpretan a un profesor y un entrenador de deporte que reciben tiros de un hombre armado junto con varios estudiantes, mientras otros coreen buscando refugio. Apl.de.ap interpreta a un policía. La otra parte se enfoca en agentes que detienen a inmigrantes cruzando la frontera.

Aunque Fergie, quien lanzó un disco en solitario el año pasado, no ha grabado con el grupo. Representantes de la cantante y los Black Eyed Peas no aclararon su papel en la banda cuando The Associated Press los contactó.