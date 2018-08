Nuevo video musical de "Side Effects" de The Chainsmokers - Emisoras Unidas

Nuevo video musical de “Side Effects” de The Chainsmokers

The Chainsmokers están listos para estrenar el video oficial de su hit más reciente llamado “Side Effects”. Para este video, The Chainsmokers invitaron a ala actriz Camila Mendes a estelar izar el proyecto que fue lanzado hoy.

The Side Effects video is out now! Camila Mendes for being such an amazing part of this and having killer dance moves

A Camila Mendes seguro la recuerdas por su papel como Veronica Lodge en la famosa serie Riverdale. Por si jamas has visto esa serie, Riverdale es una serie de televisión basada en los personajes del cómic Archie. Si no has visto esta serie mírala e muy recomendada.

En este video Camila Mendes trabaja en un hotel y al principio del todo clip le avisan que tendrá que trabajar el fin de semana. Pero en vez de estar molesta y tirar el teléfono, la chica decide pasar una noche increíble bailando por cada rincón de su trabajo.

Tanto la cantante Emily Warren como The Chainsmokers hacen campos como huéspedes de algunos de los cuartos del hotel.

Como nota puedes tomar que este video es el tercero en tendencia en Youtube.