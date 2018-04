Oblak: "Ya veremos lo que pasa conmigo; de momento estoy aquí" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, mantuvo este domingo la incertidumbre sobre su futuro en el club rojiblanco, al apuntar que ya se verá si sigue en el equipo o no la próxima temporada, al tiempo que remarcó que “de momento” está “aquí” y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021.

“El Atlético seguro que puede crecer mucho más. En los últimos años ha crecido y seguro que no va a parar en este momento donde está ahora, pero no es fácil, no es sencillo. Va a crecer seguramente. Y ya veremos lo que va a pasar conmigo. De momento, estoy aquí, tengo contrato hasta el 2021 y si estoy aquí vamos a crecer juntos y sino seguro que el Atleti crecerá muchísimo”, dijo.

Oblak expuso que “no hay ninguna novedad” sobre su futuro ni acerca de una posible ampliación de contrato con el Atlético: “Tengo el contrato que firmé hace dos años. Como dije muchas veces, lo que va a suceder o pasará en el futuro nadie lo sabe, ni yo tampoco, así que prefiero acabar la temporada bien y espero que con un título”.

“Luego ya veremos lo que va a pasar. Tengo contrato hasta el 2021 y no puedo pensar en otra cosa que el Atlético de Madrid”, continuó el guardameta, que recibe con “orgullo” los elogios por sus actuaciones en cada partido, porque por eso está “trabajando desde el primer día” que empezó a jugar al fútbol.

Oblak compareció en rueda de prensa después del empate sin goles contra el Betis, del que dijo: “Las sensaciones no son las mejores, porque no ganamos, que es lo que buscamos desde el primer minuto, pero no se dio todo bien. Al final, un punto, 0-0, tenemos que estar contentos, aunque buscamos la victoria y los tres puntos”.

El próximo jueves espera el Arsenal en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga Europa. “Vamos con la idea de marcar y no encajar, con la idea de ganar el partido, no encajar y marcar cuantos más goles posibles. Ya veremos si lo conseguimos”, declaró.

“Es verdad que en estos dos últimos partidos no hemos marcado. El jueves, la Real Sociedad nos marcó tres goles. Pero no estoy preocupado por el equipo, se nota un poco el cansancio, los lesionados, las tarjetas amarillas, pero no estoy preocupado de cara al jueves. Es un partido muy importante donde no podemos equivocarnos. Todos vamos a estar al cien por cien”, continuó.