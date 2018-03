Organizaciones a favor y en contra de resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre citación al PDH - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Dos miembros de distintas organizaciones que han captado firmas, una en respaldo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y otra para pedir su destitución dieron a conocer su postura tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad que amparo provisionalmente una acción que dejo en suspenso la citación del funcionario ante el Pleno del Congreso, la cual estaba prevista para este martes.

Giovanny Fratti integrante de la Asociación Guatemala Inmortal, dijo que no descartaba que se presentaran frente al Congreso, para hacer un plantón. “Repudiamos la acción ilegal una vez más de una Corte de Constitucionalidad está desprestigiada, administrativa y política”, señaló Fratti.

“Que no crea el señor Rodas que por un fallo ilegal de la Corte la ciudadanía se va a detener” dijo ante la resolución de la máxima corte, al mismo tiempo que afirmó, seguirán recolectando firmas para que sea destituido el magistrado de conciencia.

El #EUPDH Jordán Rodas “no tiene obligatoriedad” de ir a citación al #EUCongreso, dice la Corte de Constitucionalidad. Detalles ► https://t.co/daBsJiOqlJ. pic.twitter.com/2UpV986e6k — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2018

Mismas acciones, diferente postura

En cambio, Aldo Dávila de la organización Gente Positiva, dijo “Lo vemos de muy buena fe, esto le dice a los diputados sucios y nefastos que dejen de estar perdiendo el tiempo porque el Procurador está blindado”.

Dávila afirmó que respaldan a Rodas, y que de ser necesario también acudirán a las instalaciones del Congreso y seguirán reuniendo firmas como muestra de respaldo.

“Era obvio, no por una piñata se le va a llamar al Procurador a que de un informe o que se excuse por estar en una hora no indicada y en lugar no preciso”, puntualizó por la resolución que dejó sin efecto la cita con los congresistas.

La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos @Ganhri1

dirigió una carta al #EUCongreso para expresar que "tanto el Procurador @JordanRodas como su institución deben poder llevar a cabo sus funciones con absoluta independencia sin temor a represalias”. https://t.co/dLsF4ohp3N — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2018

Ejecutivo se pronuncia a través de vocero presidencial

El portavoz de la presidencia, Heinz Hiemann, dijo previo a la resolución que eran “respetuosos” del llamado hecho por el Congreso de la República, respecto a la citación.

#AudioEU ► Así se refirió el vocero presidencial, Heinz Hiemann, de Jordán Rodas quien estaba citado para mañana al #EUCongreso. Vía: @FcoPerez_EU. pic.twitter.com/zDxXwoAnSL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2018

.@JordanRodas dijo en conferencia de prensa: “El vocero presidencial con sus declaraciones demuestra un desconocimiento de la Constitución, el @PDHgt no es empleado del congreso, es comisionado, pero… tal vez es pedir peras al olmo del vocero”. Vía: @FcoPerez_EU pic.twitter.com/uFmdyZxlci — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 19, 2018

Escuche el reporte radial ▼

Con información del periodista Ludvin Torres.