Ortega Díaz denuncia a Maduro ante La Haya por "masacre" de Óscar Pérez - Emisoras Unidas

Con información de la Voz de América

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este viernes al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y a dos altos funcionarios del gobierno “por masacrar” al policía rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros, cuando las fuerzas de seguridad los acorralaron y bombardearon sin darles oportunidad a rendirse.

La exfiscal presentó supuestas pruebas de que el grupo de Pérez ya había negociado su entrega y se había rendido, cuando murieron el 15 de enero luego de ser descubiertos escondidos en una casa en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.

Pérez estuvo transmitiendo videos a través de las redes sociales mientras estaban sometidos al ataque llevado a cabo por el Comando Estratégico Operacional (CEO), en el que según Ortega participaron más de 500 agentes y se utilizaron “helicópteros, lanzacohetes, granadas y fusiles”.

En al menos uno de los videos Pérez expresa su deseo de entregarse y pide a gritos que cesen los disparos. Pero las bombas continúan. Ortega dijo que miembros del CEO hirieron a los rebeldes y al final “los remataron” con “tiros de gracia”.

Aseguró que solo el presidente de Venezuela pueda dar la orden de movilizar al CEO de esa manera.

Mientras tanto en Venezuela, en una sesión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente el vicepresidente Tareck El Aissami solicitó al fiscal general designado por esa instancia, Tarek William Saab, y al Poder Judicial que gestionen la detención internacional de Ortega Díaz a quien acusó de actuar en complicidad con la oposición para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ortega Díaz huyó del país el año pasado y emprendió una intensa campaña en el exterior contra el gobierno.

El Gobierno de Venezuela confirma la muerte del policía rebelde Oscar Pérez. Detalles aquí ► https://t.co/eRqCGltCN2 pic.twitter.com/caLM0zY4vJ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 16, 2018

The Associated Press solicitó a Ortega Díaz una reacción pero no hubo comentarios de momento.

La ex fiscal general salió de Venezuela en agosto a Colombia luego de que la Asamblea Constituyente la destituyera y las autoridades judiciales emprendieran un proceso contra su esposo, el congresista Germán Ferrer, por los supuestos delitos de corrupción, lavado de capitales y extorsión.

Tras su salida del país Ortega Díaz, una disidente del oficialismo, inició acciones ante la Corte Penal Internacional y otras instancias para denunciar a Maduro y otros funcionarios venezolanos por supuestos crímenes de lesa humanidad y hechos de corrupción.

La solicitud del vicepresidente coincide con la detención del exministro de Relaciones Interiores, mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, otro disidente del oficialismo que fue acusado esta semana por el gobierno de promover “acciones contra la paz” y participar en supuestos complots para atentar contra la unidad de la fuerza armada.

El arresto de Rodríguez Torres, también exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se dio pocos días después de que el exministro se sumara a un frente opositor.

Con información de la Voz de América