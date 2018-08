Otro piloto suicida pilotea avioneta y la estrella contra su casa - Emisoras Unidas

Duane Youd voló un pequeño avión y los estrelló en su casa horas después de haber sido arrestado por agredir a su esposa, dijeron las autoridades.

El piloto, Duane Youd, murió, mientras que su esposa y un niño que estaban en el hogar sobrevivieron a pesar de que la parte frontal de la casa de dos pisos estaba envuelta en llamas, dijo la sargento de la policía de Payson, Noemi Sandoval.

Los investigadores creen que el Cessna 525 bimotor pertenecía al empleador de Youd y que voló intencionalmente a su propia casa.

No estaba claro si Youd estaba autorizado para pilotear el avión, pero si tenía experiencia en vuelos.

Este es el segundo incidente extraño de un avión en los últimos días.

El viernes, un empleado robó un avión de turbohélice del aeropuerto internacional Sea-Tac en Seattle y voló durante más de una hora antes de morir en una colisión en una isla al Suroeste de Tacoma.

Another look from @KSLChopper5 above the scene where a small plane crashed into a house in Payson, UT. Pilot was killed, 2 people inside the home escaped the fire. #Utah #breaking #kslam #nbc #planecrash @KSL5TV pic.twitter.com/M44pVvPwFT

— Shara Park (@KSLSharaPark) 13 de agosto de 2018