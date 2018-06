Pacientes de cáncer de mama y pulmón pueden evitar la quimioterapia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Muchos pacientes de cáncer de mama y pulmón pueden evitar la quimioterapia, según dos estudios difundidos el domingo en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, en Chicago (norte de EEUU).

El primer estudio, descrito como la prueba de cáncer de seno más inclusiva hasta la fecha, encontró que la mayoría de las mujeres con un tipo común de cáncer de mama podría evitar la quimioterapia después de la cirugía, dependiendo de su puntaje en una prueba genética.

Solo en Estados Unidos, unas 65.000 mujeres podrían verse beneficiadas por los hallazgos.

Hasta ahora, las mujeres enfrentaban una gran incertidumbre acerca de si añadir quimioterapia a la terapia hormonal tras un diagnóstico de cáncer de mama de receptores hormonales positivos y HER2 negativo, cuando se encuentran en una etapa temprana, antes de que se disemine a los ganglios linfáticos.

Con los resultados de este estudio, “podemos evitar con seguridad la quimioterapia en aproximadamente el 70% de las pacientes diagnosticadas con la forma más común de cáncer de mama”, dijo la coautora Kathy Albain, oncóloga de Loyola Medicine.

Una prueba en 21 genes llamada Oncotype Dx, existente desde 2004, ha ayudado a guiar algunas decisiones post-cirugía.

Una puntuación alta, por encima de 25, significa que se recomienda la quimioterapia para evitar la reaparición, mientras que un puntaje por debajo de 10 implica que no es necesario.

El estudio involucró a más de 10 mil mujeres y se centró en aquéllas cuyos puntajes se ubicaron en el rango medio, de 11 a 25.

Las pacientes, de entre 18 y 75 años, fueron asignadas aleatoriamente para recibir quimioterapia con terapia hormonal o solo terapia hormonal.

Luego, los investigadores estudiaron los resultados, considerando si el cáncer reincidió y la supervivencia general.

En toda la población estudiada con puntajes entre 11 y 25, “y especialmente entre mujeres de 50 a 75 años, no hubo diferencias significativas entre los grupos con y sin quimioterapia”, dijeron los hallazgos, publicados en el New England Journal of Medicine.

Los resultados muestran que todas las mujeres mayores de 50 años con una puntuación de 0 a 25 pueden evitar la quimioterapia y sus tóxicos efectos secundarios.

En las mujeres menores de 50 años con una puntuación de 0 a 15, la quimioterapia también podría omitirse.

Sin embargo, entre las más jóvenes con puntuaciones de 16 a 25, los resultados fueron ligeramente mejores en el grupo de quimioterapia.

El estudio “debería tener un gran impacto en los médicos y los pacientes”, dijo Albain. “Estamos reduciendo la terapia tóxica”.

El cáncer de mama es el más mortal entre las mujeres en todo el mundo, con 1,7 millones de nuevos casos y más de medio millón de muertes al año.