Padre capta aterrador "fantasma" al lado de su hija - Emisoras Unidas

Un padre afirma que se “congeló del miedo” después de ver un espeluznante “fantasma” en la cama de su hija de 13 meses, el sábado por la noche.

Fantasma se deja ver por cámara

Stephen Armstrong dijo que después de ver la luz blanca en movimiento en el monitor de bebé tuvo que buscar el coraje para entrar en la habitación de su hija Ella.

El hombre de 31 años acaba de meterse en la cama y verificó el monitor cuando vio el orbe fantasmal.

Stephen dijo: “Simplemente me congelé y no me moví. No suelo creer en espíritus o cosas por el estilo, pero esto era espeluznante”.

No es el primer suceso espeluznante en la casa en Blyth, Northumberland, ya que afirma que encontró previamente una muñeca que nunca había visto antes en el catre de su hija unos meses antes.