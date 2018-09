Papa Francisco: "No se puede creer en Dios y ser mafioso" - Emisoras Unidas

El papa Francisco visitó la ciudad de Palermo para rendir un homenaje al sacerdote siciliano Pino Puglisi, asesinado a manos de la Cosa Nostra hace 25 años.

“A los mafiosos digo: cambiad. Dejad de pensar en vosotros mismos y en el dinero. El sudario no tiene bolsillos y no os podréis llevar nada. Convertíos al verdadero Dios. De lo contrario, vuestra vida se perderá y será la peor de las derrotas”, manifestó Francisco.

Ante una explanada repleta de feligreses entusiasmados por la visita del pontífice argentino, el papa Francisco aseguró que los mafiosos no pueden ser considerados cristianos.

“Hoy necesitamos hombres y mujeres de amor, no hombres y mujeres de honor. De servicio, no de opresión”, añadió.

El pontífice llegó a bordo del ‘papa móvil’ para celebrar una misa acompañado por el arzobispo de Palermo, Corrado Lorefice, en recuerdo del 25 aniversario del martirio del beato Pino Puglisi.

#PopeFrancis in Sicily: “Those who are in the Mafia are not living as Christians because with their lives they blaspheme the name of God, who is love.” pic.twitter.com/WXmKEKfiYC

— Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) 15 de septiembre de 2018