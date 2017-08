El papa contra las “expulsiones arbitrarias” de migrantes y refugiados

Compartir Facebook

El papa Francisco volvió a pronunciarse a favor de “acoger” e “integrar” a los emigrantes y refugiados que huyen del hambre y la guerra y condenó las “expulsiones arbitrarias” que aplican numerosos países ante el grave y creciente fenómeno.

En un mensaje que será pronunciado en enero en ocasión de la Jornada Mundial del Inmigrante y Refugiado, divulgado este lunes, el papa argentino, sumamente sensible a ese tema por ser hijo de emigrantes italianos, analiza el tema y propone una serie de medidas concretas para aliviar la situación de los más afectados.

“Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino”, explica en su mensaje.

“Sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. Al mismo tiempo, espero que un mayor número de países adopten programas de patrocinio privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables”, recalca.

“Sería conveniente, además, prever visados temporales especiales para las personas que huyen de los conflictos hacia los países vecinos”, afirma.

“Las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales”, subraya.

En el texto, el papa no se refiere a un país o región en particular, si bien se sabe que el fenómeno afecta en forma particular a Europa y a América.

“En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para dar soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados”, afirma.

Francisco recuerda que desde el inicio de su pontificado se ha pronunciado sobre ese fenómeno, como ocurrió al visitar la isla italiana de Lampedusa, y cita el Evangelio de San Mateo en el que “cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia”, dice.

Con información de la agencia: AFP