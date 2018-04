Para el amor no hay edad, no creerás lo que este chico de 19 años hizo. - Emisoras Unidas

Para el amor no hay edad, no creerás lo que este chico de 19 años hizo.

Una venerable viejecita en Estados Unidos asegura que encontró el verdadero amor (lo cual siempre es de celebrarse), en un hombre de 19 años de edad. Y ahora ya nada no endentemos nada…

La abuelita de 72 años de edad insiste en que ahora sí encontró el “verdadero amor” con su esposo de 19 años, quien dice que nunca ha sentido atracción por las mujeres jóvenes.

Almeda Errel, de Maryville, Tennessee, en Estados Unidos se enamoró de Gary Hardwick en una fiesta de cumpleaños donde la pareja de tortolitos empezó un desenfrenado y tórrido romance digno de Romeo y Julieta.

A las pocas semanas de haber empezado a salir, Gary soltó la pregunta inesperadamente y ahora están casados, sin importarles “el qué dirán” ni la brecha de 53 años en sus respectivas edades.

Gary, que es más joven que los nietos de Almeda, se describe a sí mismo como “muy maduro para su edad”. Cuando conoció a Almeda, él se encontraba vulnerable ya que acababa de salir de una relación sentimental con otra mujer de 77 años.

Pero ahora la pareja que ya tiene 2 años casada y dicen que son más felices que nunca aunque admiten que no todos en la familia están contentos con su matrimonio.

Al hablar sobre la relación con el adolescente, Almeda, madre de cuatro hijos, dijo: “si amas a alguien, la edad es solo un número”.



“Estoy felizmente casada desde hace dos años con mi verdadera alma gemela”, dijo.

“Nos conocimos en Chuck E Cheese en una fiesta de cumpleaños. Lo miré a los ojos y enseguida me enamoré. Sabía que él era el indicado para pasar el resto de mis días. Nunca me ha intimidado el tema de la edad”.

Gary por su parte asegura que se enamoró a primera vista de esta abuelita de seis nietos.

“Lo primero que me atrajo de Almeda fue su belleza, sus magníficos ojos azules. Y su personalidad”, dijo.

“Ella siempre está llena de vida y siempre está riendo, por eso nos conectamos tan bien. La química es genial. Todo en ella atrapó mi corazón desde el primer día”.

La pareja se casó tres semanas después de haberse conocido, y a pesar de la diferencia de edad, Gary y Almeda tienen intereses en común.

“Nunca he sentido que me pierdo de algo por estar casado con Almeda. Soy muy maduro para mi edad, no encajo con personas de mi edad”, dijo. “Nunca me han atraído las mujeres jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre sentí atracción por mujeres mayores y cuando le dije a mi abuela, quien me crió, no sabía cómo lo tomaría. Pero nos aceptó”.

Al explicar porqué decidió pedirle matrimonio a las dos semanas de conocerla, dijo: “mucha gente espera años para casarse y todos tienen opiniones distintas a la hora de casarse pronto. Pero sabíamos que estábamos enamorados, así que solo lo hice”.

“La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue una experiencia increíble. Hubo una conexión profunda ahí. Ella es una amante maravillosa”, dijo. Demasiada información, si me preguntan.

La pareja admitió que es cierto que mucha gente está en desacuerdo con su relación, incluído el hijo de Almeda, que no le ha vuelto a dirigir la palabra desde que se conoció a Gary.

Aaron e Indiana Elliot, los nietos de Almeda, también encontraron difícil de aceptar la relación en un principio, especialmente Aaron que tiene 22 años, tres años mayor que su abuelastro.

Aaron dijo:

“solo lo llamé abuelo una vez y fue porque estaba muy ebrio. En mi cabeza lo veo que un amigo más que un abuelo, pero bueno, si mi abuela es feliz no importa”.

Una de las pasiones de Gary y Almeda es YouTube. Tienen un canal donde publican videos y muestran su amor al mundo. Tienen más de 49 mil seguidores.

Hace poco empezaron a vender souvenirs a sus fans, plumas y tazas con sus caras. Gary explica que “una de las cosas que nos gusta hacer es filmar videos juntos para el canal de YouTube”.

“Hacemos vlogs, bromas y demás. Hasta donde sé, somos la pareja con mayor brecha de edad entre los youtubers“, señala. Almeda tiene confianza en que estará con Gary por el resto de sus días y espera que su esposo siga predicando el mensaje de que la edad es solo un número.